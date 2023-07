Single Speed is de eerste fietsclub voor singles: “Met koppels is er al snel jaloezie. Maar het is niet omdat ik naast je man fiets, dat ik met ‘m ga lopen”

ONZE OPINIE. U krijgt een bonus als u werkt tot wanneer u in feite zou moeten werken. Alleen in België!

“Premier Alexander De Croo (Open Vld) klopt zich na enkele moeilijke weken voor zijn regering op de borst met zijn nieuwe pensioendeal. Maar de regering groef een put in de pensioenen en besliste om die put te vullen. Op termijn. That’s it. Dit is misschien het akkoord dat de regering nodig had, maar niet het akkoord dat een jonge generatie nodig had”, schrijft politiek journalist Isolde Van den Eynde.