Sinds pandemie 6,5 procent minder rusthuisbewoners in Wallonië en Brussel

Federatie OCMW’s vindt huisves­ting de prioriteit in getroffen gemeenten na overstro­min­gen

8:43 De Federatie van OCMW’s is van oordeel dat huisvesting de absolute prioriteit is in de door de overstromingen getroffen gemeenten. In sommige ervan is het OCMW letterlijk weggevaagd. “Er moeten specifieke infrastructuursubsidies worden vrijgegeven waar het OCMW geen gebouw meer heeft”, dringt de federatie aan.