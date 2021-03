Sinds corona krijgen derde meer kinderen huisonderwijs: “Voor het eerst snappen ze het”

Raadkamer bevestigt aanhouding advocaat Sahil M. in Operatie Sky

12 maart Advocaat Sahil M. (30) wordt verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie en kwam vrijdagochtend voor de raadkamer. “De raadkamer heeft de aanhouding van mijn cliënt bevestigd”, zegt advocaat Luc Delbrouck. Sahil M. zal dus al zeker een maand langer in de cel blijven. De dertiger werd woensdag aangehouden in ‘operatie Sky’, een groot onderzoek als gevolg van de kraak van de in het drugsmilieu veel gebruikte berichtendienst Sky ECC. Ook zeventien andere aangehouden verdachten in de Sky-zaak verschijnen vandaag voor de raadkamer. Het gaat om verkopers van de bewuste cryptofoon.