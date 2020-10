Sinds 1 oktober 476 patiënten getransfereerd naar andere ziekenhuizen

Gent/Evergem/Assenede Eigen Kweek, van fictie naar realiteit: zoon dwingt familie en kennissen om vijf jaar lang cannabis te kweken

9:05 Het was een drukke woensdagnamiddag in de correctionele rechtbank van Gent. Maar liefst twaalf beklaagden stonden terecht voor het bezitten, telen en invoeren van cannabis in en rond Gent. Spilfiguur Boy V. B. (33) uit Assenede overtuigde onder andere zijn ouders, ex-schoonouders en (ex-)partners om mee in zijn drugsproject te stappen. Na intens politieonderzoek konden verschillende plantages opgerold worden. Voor Boy V.B. vorderde de procureur een gevangenisstraf van vijf jaar en een boete van 24.000 euro.