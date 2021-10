Simon Mignolet betaalt evenveel RSZ als een gewone bediende: daarom staan voetballers op de agenda van de begrotingsonderhandelingen

Club Brugge-doelman Simon Mignolet heeft met 3,4 miljoen euro het hoogste brutojaarsalaris in de Jupiler Pro League maar betaalt elke maand amper 900 euro aan RSZ-bijdragen. Dat is evenveel als een bediende met een bescheiden maandloon van 2.500 euro. Die discrepantie is een symbooldossier op de begrotingsonderhandelingen. Op MR na willen alle partijen hervormingen, maar wat gebeurt er als het gunstregime in één keer wordt afgeschaft? “Dan verlies je alle spelers aan het buitenland en blijf je hier zitten met een erg matige Mickey Mouse-competitie”, zegt sporteconoom Trudo Dejonghe (KU Leuven).