Sijmen (22) werd aangevallen met bijtend product in station Brussel-Zuid: “God mag weten wat er in het flesje zat”

Flesje ‘water’

Woensdag 15 februari, in het station van Brussel-Zuid. Rond half vijf ‘s ochtends wandelen er twee onverzorgde mannen door de vertrekhal voor internationale bestemmingen. Een grote en een kleinere man, allebei met zwart haar en een zwarte baard. De kleine man heeft een klein doorschijnend flesje bij. Water lijkt het. Maar in werkelijkheid zit er iets heel anders in.

Op datzelfde uur komen Sijmen, een jonge student journalistiek uit Borgloon en zijn vriendin Camila net terug van een romantisch weekendje Parijs. “Zoals wel meer verliefde koppeltjes doen”, vertelt Sijmen. Terwijl ze zitten te wachten spreken de twee mannen hen aan om kleingeld te vragen. “Meestal zeg je dan ‘nee’, en dan gaan ze gewoon weg. Maar deze keer niet.” Vier bewakingscamera’s filmen vervolgens hoe het koppeltje wordt afgeleid door de grotere man. Ondertussen steelt de kleine man ongemerkt Sijmens smartphone. Dan gaan de twee dieven ervandoor.

Achtervolging

Zodra Sijmen doorheeft wat er gebeurd is, zet hij de achtervolging in, achter de kleine man met zijn smartphone aan. Het station door, de straat op. “Ik heb sportschool gedaan, en de man was niet van de snelsten”, vertelt Sijmen. Na enkele honderden meters heeft hij hem dan ook ingehaald. “Ik tikte hem aan. ‘Mijn smartphone’, zei ik. ‘Je hebt hem’.” Maar de man aarzelt niet: hij spuit zijn flesje leeg, recht in de ogen van Sijmen.

“Het brandde, het deed heel veel pijn. Ik was helemaal verdwaasd,” herinnert Sijmen zich. Zijn rechteroog krijgt hij niet meer open, uit zijn linkeroog ziet hij nog nauwelijks iets. “Ik dacht even dat ik zou flauwvallen. Op dat moment was ik wel bang, ja.”

Lijmsnuivers

Carlo Cerchi van de federale spoorwegpolitie werkt elke dag in het station van Brussel-Zuid, op zoek naar pickpockets zoals deze twee mannen. Het is niet de eerste keer dat er een aanval zoals deze plaatsvindt, vertelt hij. “Sinds enkele jaren zien wij hier jongeren rondlopen zonder vaste verblijfplaats. Zij snuiven lijm om in een roes te komen.” In dit geval gaat het niet letterlijk om lijm, maar om chemische stoffen zoals thinner, white spirit of aceton. Wellicht was dat ook wat er in dit flesje zat.

De mannen gebruikten het flesje dus in de eerste plaats om in een roes te komen. “Maar we willen de mensen toch waarschuwen”, zegt Cerchi. “Deze mensen deinzen er niet voor terug om zo’n vloeistof in iemands gezicht te gooien als ze zich bedreigd voelen.” Dat gebeurde eerder ook al sporadisch tegenover politieagenten en bij onderlinge vechtpartijen. “We willen daarom benadrukken dat je best de politie inschakelt wanneer je wordt bestolen, en nooit zelf achter een dief aangaat.”

Afwachten

Voor Sijmen zijn het sinds die 15de februari enkele bange weken geweest, waarin hij elke dag naar de oogarts moest en zijn rechteroog wekenlang niet open kreeg. “’Oei, dit hebben we nog nooit gezien’, klonk het bij de oogartsen,” vertelt hij . “Toen ging mijn mama bijna van haar stokje, denk ik. Maar uiteindelijk is het nu allemaal goedgekomen: daar ben ik heel dankbaar voor.”

KIJK: Op de bewakingsbeelden zie je hoe Sijmen (22) bestolen wordt en achter de dieven aangaat:

Volledig scherm Sijmen (22) vertelt hoe hij een bijtend product in zijn gezicht kreeg gegooid in het station van Brussel-Zuid. Daarnaast Faroek Ozgünes. © Bart Van Den Broeck / Pieterjan Vanstockstraeten