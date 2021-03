Sihame-gate: Zaak die El Kaouakibi aanspande tegen voorlopig bewindvoerder die vernietigend rapport maakte, uitgesteld tot 20 april

De advocaten van Sihame El Kaouakibi (Open Vld) zijn dinsdag naar de ondernemingsrechtbank in Tongeren getrokken om zich te verzetten tegen de voorlopig bewindvoerder van vzw Let’s Go Urban. De zitting werd meteen uitgesteld naar 20 april omdat een van de pleiters niet aanwezig kon zijn.

Meer dan 450.000 euro van jongerenorganisatie Let’s Go Urban, het geesteskind van El Kaouakibi, zou mogelijk doorgesluisd zijn naar privébedrijfjes van de politica, blijkt uit onderzoek van VTM NIEUWS. Er is sprake van vervalste facturen en subsidiegeld dat doorgesluisd werd.

‘Georganiseerd bedrog’

450.365,83 euro. Dat is het concrete bedrag waar de voorlopig bewindvoerder van Let’s Go Urban zich grote vragen bij stelt in haar verslag van de vzw, meldt VTM NIEUWS. Volgens de bewindvoerder zou het de afgelopen jaren vooral om één ding gedraaid hebben: het financieel gewin voor El Kaouakibi en haar andere vennootschappen. “Het is niet meer met de belangen van de jongeren van het Kiel voor ogen dat Sihame El Kaouakibi de laatste jaren haar activiteiten heeft ontplooid”, besluit Annemie Moens in haar vernietigend verslag. Ze spreekt zelfs van “georganiseerd bedrog”.

Harde woorden voor de politica, die met haar advocaten naar de ondernemingsrechtbank in Tongeren trekt om zich te verzetten tegen Moens. Die laatste reageerde dinsdagmorgen bij aankomst voor de eerste zitting kort aan de pers. Dat haar rapport de harde bewoordingen niet schuwt, noemde ze “mijn manier van werken, al 40 jaar”. “Geen doekjes voor het bloeden.”

Er zou vandaag sowieso nog niet inhoudelijk gepleit worden over het eventuele bedrog. “Vandaag gaat het alleen over het feit of het aanstellen van de bewindvoerder al dan niet terecht was”, zei één van de pleiters bij aankomst aan de rechtbank. “Ik hoop dat we dat vandaag kunnen beslechten.” Uiteindelijk werd de zitting niet veel later uitgesteld naar 20 april om 11 uur.

Facturen

VTM Nieuws kon enkele facturen inzien die de vzw Let’s Go Urban bij de stad Antwerpen indiende. Volgens gerechtsjournalist Faroek Özgünes tonen ze aan dat zo onterecht subsidies werden binnengehaald. Hier sommen we enkele verdachte facturaties op.

Maandag kwam VTM NIEUWS ook met een factuur voor 3.630 euro met als referentie ‘Wrap interieur dressing kasten’. Betaald met het subsidiegeld van vzw WeLoveBXL, het Brusselse equivalent van de vzw Let’s Go Urban en opgericht door El Kaouakibi en haar partner. Eén belangrijk detail dat niet op de factuur staat: het gaat hier over een dressing in de slaapkamer van hun privéwoning die gerenoveerd werd, blijkt uit e-mailverkeer.

‘Onaanvaardbaar’

In een reactie aan Belga liet de advocaat van El Kaouakibi, Mounir Souidi, eerder weten dat de bevindingen deel uitmaken van het rapport van de voorlopig bewindvoerder van Let’s Go Urban. “Een rapport dat eerstdaags door de ondernemingsrechtbank zal worden behandeld maar nu dus al op redacties circuleert, wat onaanvaardbaar is”, zei hij. “Dit rapport is uiterst eenzijdig opgesteld, het presenteert veronderstellingen als feiten en bevat belangrijke fouten. Deze zullen op de gepaste manier voor de bevoegde autoriteiten aangetoond worden.”

In een videoboodschap op Facebook haalde El Kaouakibi ook zelf uit naar Moens. “Het gaat om documenten waar we al weken op wachten om ze in de rechtbank te behandelen, maar die nu dus wel op de redactie van VTM liggen”, zei de politica. “We weten dat de bewindvoerder meerdere malen met de pers gesproken heeft, en dit is niet alleen ongehoord, maar ook onethisch. Er wordt wederom verwarring gezaaid.”

De Wever

Het onderzoek dat de stad Antwerpen intussen op eigen houtje voert naar hoe de stedelijke subsidies voor de gecontesteerde vzw van El Kauoakibi werden gebruikt, is nog niet afgerond. Dat heeft Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) maandagavond verklaard aan de gemeenteraad. Als zou blijken dat er inderdaad fraude werd gepleegd, belooft De Wever “de hardst mogelijke gevolgen”. Hij stelt wel dat de continuïteit van de verschillende werkingen voor jongeren in het Urban Center op het Kiel in ieder geval moet worden bewaard.

