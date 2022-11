Sihame El Kaouakibi vindt dat haar zaak afstraalt op mensen van kleur: “Symbooldossier dat stereotypen wil bevestigen”

De fraudezaak rond Sihame El Kaouakibi straalt ook negatief af op vrouwen en mensen van kleur, en in het bijzonder op mensen uit Marokkaanse gemeenschap. Dat zegt El Kaouakibi zelf in een Instagrampost. De laatste tijd is ze zeer actief op het kanaal om vragen van haar volgers te beantwoorden. “Het doet me verdriet hoeveel aandacht en haat deze zaak oproept.”

In een videoboodschap op Instagram gaat Sihame El Kaouakibi dieper in op de opmerking van een volger: “Spijtig dat het weer iemand met buitenlandse roots is die met zo'n zaak in de media komt.” El Kaouakibi stelt dat de mediahetze rond haar zaak niet alleen zorgt voor negatieve reacties op haar, maar ook op andere mensen.

“Het pijnlijke van vooroordelen is dat ze bevestigd worden omdat ze bestaan. Door mijn zaak worden inderdaad opnieuw alle mensen met een bepaalde achtergrond geraakt. Met name in de beeldvorming. Dit spijt mij voor iedereen die zich persoonlijk geraakt voelt hierdoor”, aldus het Vlaams Parlementslid.

Tegelijk klaagt ze een dubbele standaard aan die er volgens haar is. “Het is opvallend hoeveel haat mijn zaak oproept in vergelijking met gelijkaardige rechtszaken waarbij stereotiepe hoogwaardigheidsbekleders betrokken zijn”, vindt ze.

El Kaouakibi zegt zich “altijd te verzetten tegen trial by media en guilt by association”, maar “het is helaas vaak dat een vrouw of iemand van kleur op deze manier wordt behandeld”. “Ik hoop dat jullie kunnen zien dat dit met het grotere mechanisme hierachter te maken heeft. Dit heeft met de impact van beeldvorming te maken en helaas straalt dit af op de mensen die me volgen en mensen uit mijn gemeenschap.”

Opnieuw online actief

Toen de fraudezaak losbarstte verdween El Kaoakibi uit de openbaarheid en ook op haar online kanalen bleef ze stil. Na meer dan een jaar heeft ze zich opnieuw in het parlement laten zien en ook haar Instagram is weer actief. De laatste weken reageert ze daar regelmatig op vragen van haar volgers. Ze roept hen ook actief op om vragen door te sturen. Hoewel ze dus vaak “trial by media” aanklaagt, gebruikt ze nu zelf sociale media om haar verhaal te doen.

Vorige maand deelde de in opspraak gekomen politica er ook haar toespraak die ze in het Vlaams Parlement had gegeven. Die speech hield ze tijdens de stemming over haar parlementaire onschendbaarheid, die achter gesloten deuren werd gehouden omdat ze vergezeld was van een cameraploeg van Eric Goens voor een documentaire.

De kritiek dat ze media-aandacht opzocht, probeerde ze later te counteren: “Mijn zaak werd twee jaar geleden publiek gebracht zonder weerwoord of zonder een vonnis en het voelde heel ongemakkelijk om dan enkel achter gesloten deuren te mogen spreken. Ik wil graag transparantie, zonder manipulaties of montages. Daarom dat ik een dag later besloot om toch mijn tekst te brengen.”

Ondertussen is haar parlementaire onschendbaarheid opgeheven om haar voor de strafrechter te krijgen. In februari 2021 werd El Kaouakibi, toen nog politica voor Open Vld en sociaal onderneemster, ervan beschuldigd subsidiegeld van verschillende overheden voor haar vzw Let’s Go Urban, een maatschappelijk dans- en jongerenproject, te hebben doorgesluisd naar eigen vennootschappen.

“Fabels”

El Kaouakibi is nog niet dieper op de zaak ingegaan, ondanks dat haar Instagramvolgers haar blijven vragen wat er echt is gebeurd. Volgens haar zijn het “fabels” die de pers brengt en gaat ze pas reageren als haar zaak in “een ander stadium” is.

In dat onderzoek is onder meer sprake van het vervalsen van facturen, valsheid in geschrifte, fouten in de boekhouding en misbruik van vennootschapsgoederen en vertrouwen. Die zaak is bij de raadkamer voor onbepaalde tijd uitgesteld omdat verschillende partijen nog om extra onderzoeksdaden vragen.

Volledig scherm El Kaouakibi tijdens haar speech op Instagram. © Instagram