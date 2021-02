Sihame El Kaouakibi verdedigt zich met rapport Vande Lanotte: “Wou op Boerentoren kruipen en onschuld uitschreeuwen”

LIVE. Vlaggen in VS vijf dagen lang halfstok om half miljoen coronado­den te herdenken

2:26 De coronacijfers gaan weer de verkeerde kant op: er raken dagelijks gemiddeld weer meer dan 2.000 personen besmet in ons land. Op een persconferentie gaf premier Alexander De Croo gisteren toelichting over de langetermijnmodellen waarop het Overlegcomité zich vrijdag zal baseren. Het gaat om vier scenario’s die tonen hoe de coronapandemie verder zou kunnen evolueren in ons land. In de VS heeft president Joe Biden opdracht gegeven de Amerikaanse vlag vijf dagen lang halfstok te hangen op federale overheidsgebouwen om te markeren dat in de Verenigde Staten een half miljoen mensen aan het coronavirus zijn overleden. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in onze liveblog.