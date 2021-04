Sihame El Kaouakibi stapt zelf uit Open Vld, maar blijft wel in Vlaams Parlement zetelen: “Belgische situatie scoort slechter dan toestand in sommige rimboes”

Sihame El Kaouakibi stapt op eigen initiatief uit Open Vld. Dat is bevestigd aan onze redactie. Ze blijft wel nog in het Vlaams Parlement zetelen als onafhankelijke. In een korte mededeling op Instagram zegt ze dat ze “met pijn in het hart” afscheid neemt van haar partij, maar dat ze ervoor kiest om “de eer aan zichzelf te houden”. Ze neemt ook een stap terug uit het bestuur van haar vzw Let’s Go Urban.

El Kaouakibi ligt al een tijdje onder vuur voor mogelijk gesjoemel met subsidiegeld, dat onder meer bestemd was voor haar jongerenproject Let’s Go Urban. Naar die beschuldigingen loopt een gerechtelijk onderzoek.

De politica wacht met haar besluit niet op de beslissing van de statutaire commissie van Open Vld. De partij schorste haar aanvankelijk, maar nadat een verslag van de voorlopig bewindvoerster bij vzw Let’s Go Urban gepubliceerd werd, vroeg Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert om El Kaouakibi uit de partij te zetten. In het verslag stonden volgens Lachaert immers dingen die hem “moeilijk weerlegbaar” leken.

Dankbaar

“Twee jaar geleden gaf de partij me de kans om actief in de politiek te stappen”, aldus El Kaouakibi nu. “Daarvoor zal ik ze altijd dankbaar blijven.” Ze zegt de beslissing van Lachaert om de uitsluitingsprocedure op te starten te begrijpen, “hoezeer me dit ook pijn doet”. “De voorbije maanden is er een beeld van mij ontstaan waardoor de voorzitter niet anders kon dan een procedure te starten om mij uit de partij te zetten. Omdat de uitkomst van de procedure bij voorbaat vaststaat, verkies ik de eer aan mezelf te houden. Het heeft geen zin de pijn te rekken.”

Volledig scherm © Photo News

Lachaert zou El Kaouakibi vragen om haar parlementszitje ter beschikking te stellen van de partij, maar daar gaat ze niet op in. “Men mag van mij niet vragen dat ik zou verzaken aan het mandaat dat de kiezer me heeft gegeven.” De Antwerpse zal haar idealen, waaraan “niets is veranderd”, als onafhankelijke verder proberen te realiseren, klinkt het. Ze zal wél een stap terugzetten uit het bestuur van Let’s Go Urban, zegt ze, voor het voortbestaan van de vzw. “Ik blijf bijzonder trots op wat we met dit project elke dag realiseren.”

Een en ander staat ook te lezen in een brief van de advocaten van El Kaouakibi aan Open Vld. Daarin klagen ze aan dat het proces van El Kaouakibi nu al publiekelijk gevoerd wordt, nog voor ze de kans krijgt om zich te verdedigen voor “een onafhankelijke en onpartijdige rechter”. En dat Egbert Lachaert “uiterst voorbarige conclusies” trekt. “In dat verband kan ik u nog opmerken dat de Belgische situatie nog slechter scoort dan de toestand in sommige rimboes”, klinkt het.

Stam

“Bronislaw Malinowski, antropoloog, heeft begin 20ste eeuw onderzoek verricht naar het strafrecht en sanctionering in primitieve maatschappijen. Hij heeft daarbij een stam ontdekt, de Trobrianders in het noordoosten van Nieuw-Guinea, waarbij hij vaststelde dat het opperhoofd dat recht mocht spreken zich strikt diende te houden aan de rule of law! Regels gelden in deze stam voor iedereen, zelfs voor het opperhoofd!”

Volledig scherm © Photo News

“Deze mensen hebben geen smartphone, geen bibliotheken vol met alle wijsheid van de filosofen van de vorige eeuwen, zelfs geen onderbroek, maar weten verdomd goed dat de rule of law en het strikt hanteren van de procedure een must is om individuen te beschermen", gaat de brief verder. “lk concludeer dat deze volksstam schijnbaar verder staat dan bepaalde strekkingen binnen uw partij.”

De advocaten hebben het verder over “doelbewuste lekken van tegenstanders” in de media, uit “eenzijdige verslagen”. El Kaouakibi zou er akte van nemen dat “liberale en rechtsstatelijke principes” zoals het vermoeden van onschuld tot het tegendeel is bewezen, binnen Open Vld “slechts een marginaal belang vertonen” en heeft onder meer daarom besloten om zelf uit de partij te stappen, zo klinkt het.

De advocaten halen ook scherp uit naar het verslag van de voorlopig bewindvoerder van Let’s Go Urban. Die laatste “dient zich te bekommeren om het belang van de vennootschap”, stellen ze, en heeft niet de mogelijkheid om hun cliënt “op aantonende wijs te beschuldigen van misdrijven”. Het verslag kan dan ook niet als een rechterlijke uitspraak worden gezien, klinkt het, en de statutaire commissie van Open Vld mag op basis van dat document niet besluiten dat de schuld van El Kaouakibi al zou vaststaan.

Betreuren

Open Vld laat in een mededeling weten dat ze akte neemt van de beslissing van El Kaouakibi om de partij te verlaten, maar dat ze betreurt dat de politica vasthoudt aan haar zetel. “Open Vld heeft haar de kans geboden een mandaat op te nemen in het parlement, als rolmodel en toonaangevend figuur, maar indien het gezag van een mandataris zo erg aangetast is, is verder functioneren in een parlement onmogelijk” aldus Lachaert.

Volledig scherm Egbert Lachaert. © BELGA

Open Vld drukt erop dat El Kaouakibi de kans kreeg om te antwoorden op “enkele concrete en tastbare feiten” die Lachaert aan de commissie voorlegde en op basis waarvan hij haar uitsluiting vroeg. Lachaert: “Ze doen ernstige vermoedens ontstaan dat subsidies van verschillende overheden niet gebruikt zijn waarvoor ze bedoeld waren. Open Vld betreurt dat tot op vandaag – ook in het verweerschrift dat werd overgemaakt –geen antwoord komt op die stukken. Op die manier is elke verdere samenwerking of lidmaatschap van Open Vld onmogelijk. De partij wil zich uitdrukkelijk distantiëren van het niet transparant of efficiënt inzetten van belastinggeld, in de vorm van subsidies.“

Over de bezwarende elementen die de afgelopen dagen en weken naar boven kwamen uit het verslag van de voorlopige bewindvoerster bij Let’s Go Urban, wil El Kaouakibi zich echter niet uitlaten. “In het belang van het onderzoek en mijn eigen situatie kan en mag ik niet op elke beschuldiging reageren”, klinkt het vandaag op Instagram. Het Vlaams parlementslid zegt wel dat ze de voorbije jaren allicht te veel hooi op haar vork nam. “Het onderzoek zal dat aan het licht brengen. Als dat zo is, zal ik er de verantwoordelijkheid voor dragen. Ik vertrouw in de onpartijdigheid en deskundigheid van het gerecht. Dat moet onafhankelijk zijn werk kunnen doen.”

Ziekteverlof

Het vertrek van El Kaouakibi uit Open Vld brengt de meerderheid in het Vlaams Parlement niet in gevaar. Ze is sinds eind vorig jaar overigens met ziekteverlof en is al maanden niet meer naar de vergaderingen geweest. Ze zou wel nog altijd recht hebben op haar loon van 6.000 euro per maand.

In principe loopt haar mandaat nog tot de verkiezingen van 2024. Ze geniet tot dan ook van parlementaire onschendbaarheid, al kan het parlement wel stemmen over de opheffing van die onschendbaarheid, indien het gerecht haar na afloop van het gerechtelijk onderzoek voor de rechtbank wil brengen.

LEES OOK: