Sihame El Kaouakibi stapt uit Open Vld, maar blijft wel in Vlaams Parlement zetelen: “Belgische situatie scoort slechter dan toestand in sommige rimboes”

Sihame El Kaouakibi stapt zelf uit Open Vld. Dat is bevestigd aan de redactie van HLN. Ze blijft wel in het Vlaams Parlement zetelen als onafhankelijke.

Het nieuws staat te lezen in een brief van de advocaten van El Kaouakibi aan Open Vld. De politica wacht dus niet de beslissing van de statutaire commissie van de partij af. Die schorste haar aanvankelijk. Maar nadat het verslag van de voorlopig bewindvoerster bij de vzw Let’s Go Urban gepubliceerd werd, vroeg Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert om El Kaouakibi uit de partij te zetten. In het verslag stonden volgens Lachaert immers dingen die hem “moeilijk weerlegbaar” leken.

In de brief klagen de advocaten aan dat het proces van El Kaouakibi nu al gevoerd wordt, nog voor ze de kans krijgt om zich te verdedigen voor een rechter. En dat Lachaert “uiterst voorbarige conclusies” trekt. “In dat verband kan ik u nog opmerken dat de Belgische situatie nog slechter scoort dan de toestand in sommige rimboes”, klinkt het.

Stam

“Bronislaw Malinowski, antropoloog, heeft begin 20ste eeuw onderzoek verricht naar het strafrecht en sanctionering in primitieve maatschappijen. Hij heeft daarbij een stam ontdekt, de Trobrianders in het noordoosten van Nieuw-Guinea, waarbij hij vaststelde dat het opperhoofd dat recht mocht spreken zich strikt diende te houden aan de rule of law! Regels gelden in deze stam voor iedereen, zelfs voor het opperhoofd!”

“Deze mensen hebben geen smartphone, geen bibliotheken vol met alle wijsheid van de filosofen van de vorige eeuwen, zelfs geen onderbroek, maar weten verdomd goed dat de rule of law en het strikt hanteren van de procedure een must is om individuen te beschermen", gaat de brief verder. “lk concludeer dat deze volksstam schijnbaar verder staat dan bepaalde strekkingen binnen uw partij.”

Betreuren

Open Vld laat in een korte mededeling weten dat ze akte neemt van de beslissing van El Kaouakibi. “We nemen akte van haar beslissing om partij te verlaten en betreuren dat ze vasthoudt aan haar zetel”, klinkt het.

Het vertrek van El Kaouakibi uit Open Vld brengt de meerderheid in het Vlaams Parlement niet in gevaar.