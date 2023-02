Sihame El Kaouakibi na zelfmoordpoging Bart De Pauw: “Als persoon die zelf gecanceld werd, kan ik meespreken over negatieve impact op iemands leven”

Onafhankelijk parlementslid Sihame El Kaouakibi heeft in een filmpje op sociale media gereageerd op de zelfmoordpoging van televisiemaker Bart De Pauw . “Als persoon die zelf gecanceld werd, kan ik meespreken over de negatieve impact op iemands leven”, zegt ze. Ze roept iedereen op om na te denken over “de impact van je boodschap”.

“Ik heb me nooit uitgelaten over de zaak ‘Bart de Pauw’, maar ik wil nu wel uitlaten over de mens Bart De Pauw”, steekt ze van wal. “Het bericht komt juist binnen dat hij is opgenomen na een poging tot zelfdoding. Zijn vrouw spreekt over een combinatie van verdriet, schaamte en boosheid die hem zover heeft gedreven.”

Volledig scherm Sihame El Kaouakibi. © RV

El Kaouakibi geeft aan dat ze weet wat het is om gecanceld te worden en waarschuwt dat de maatschappij is doorgeslagen. “Het cancelen was bedoeld als middel voor verantwoordelijkheid, sociale rechtvaardigheid. Dat is prima. Maar neem gewoon mee dat het ook kan leiden tot reputatieschade, emotionele stress, financiële stress, sociale isolatie of erger. Dat het mensen kan drijven tot iets ergers.”

Impact

Ze doet een oproep om na te denken over de impact van wat je zegt. “Wanneer een publiek persoon valt, gaan we volop natrappen zonder na te denken over de impact op die persoon, zijn of haar welzijn en zijn of haar omgeving. Denk aub na over de impact van je boodschap op iemand leven.”

Wie vragen heeft rond zelfdoding kan terecht op het nummer 1813 of op de website van de zelfmoordlijn.