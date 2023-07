Sihame El Kaouakibi keert terug naar het Vlaams Parlement: “Team Krullie at your service”

Toxicoloog Jan Tytgat waarschuwt voor ketamine, ‘dé nieuwe partydrug’: “Je kan niet doseren als je zomaar wat wit poeder en kristalle­tjes snuift”

Jongeren die experimenteren met partydrugs grijpen steeds vaker naar ketamine, zo blijkt uit een onderzoek van VTM NIEUWS en Het Laatste Nieuws. Ketamine is eigenlijk een narcosemiddel dat in de geneeskunde gebruikt wordt bij operaties, vooral bij paarden. Maar wat is juist het effect van ketamine op een feestvierder? En waarom is het zoveel gevaarlijker dan andere drugs? Toxicoloog Jan Tytgat (KU Leuven) legt uit en waarschuwt: “Medisch is het een verantwoorde en nuttige stof, maar recreatief is het uiterst gevaarlijk.”