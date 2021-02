Sihame El Kaouakibi dient strafklacht in wegens valsheid in geschrifte en informaticafraude

Sihame El Kaouakibi dient zelf een strafklacht in wegens valsheid in geschrifte en informaticafraude in het dossier van de vzw Let’s Go Urban (LGU). Dat zegt El Kaouakibi in een schriftelijke verklaring. Intussen vraagt Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert aan de statutaire commissie van zijn partij om El Kaouakibi op non-actief te zetten.

Sihame El Kaouakibi reageert voor het eerst ten gronde op de heisa die de laatste dagen rond haar ontstaan is, als Open Vld-politica én als medebestuurder van de vzw Let’s Go Urban. “Mogelijk werden er misdrijven gepleegd door personen gelieerd aan LGU, maar niet door mij”, schrijft ze over de strafklacht met burgerlijke partijstelling die ze zal indienen.

El Kaouakibi’s voorzitter, Egbert Lachaert, wil haar intussen tijdelijk op non-actief zetten en stapt daarvoor naar de statutaire commissie, het interne tuchtorgaan van Open Vld.

Net als in haar eerdere korte videoboodschap herhaalt El Kaouakibi dat ze geen subsidies heeft misbruikt.

We geven de schriftelijke reactie van het Vlaams parlementslid hier letterlijk weer:

“Ik krijg momenteel, om begrijpelijke redenen, een stortvloed aan vragen inzake het onderzoek naar Let’s Go Urban en over mijn politiek engagement bij Open VLD.

Het is duidelijk dat deze hele situatie me bijzonder heeft aangegrepen. Ik begrijp ten volle dat de berichtgeving heel wat vragen doet rijzen omtrent de gang van zaken bij LGU. Vooreerst wens ik me oprecht te excuseren voor de radiostilte aan mijn zijde. Ik zit zelf gewrongen tussen mijn wil om me publiek te verdedigen, en de juridische aanbeveling om pas te communiceren als het dossier juridisch klaar is.

Aangezien ik het dagelijkse management van LGU de afgelopen jaren deels uit handen heb moeten geven, kost het enige tijd om alles te reconstrueren. Ik werk dag en nacht samen met specialisten op diverse terreinen om zo spoedig mogelijk aantoonbare antwoorden te kunnen formuleren op de vragen die rijzen. Ik verleen uiteraard ook mijn volledige medewerking aan het onderzoek. Voor mij is het ook cruciaal dat er snel duidelijkheid komt.

Wat ik alvast kan uitsluiten: nooit ofte nimmer heb ik subsidiemiddelen op onrechtmatige wijze aangewend. Laat dat duidelijk zijn. Het doet me pijn dat er mogelijk fouten werden gemaakt in de werking van mijn ‘kindje’, waarvan ik oprichter en mede- maar niet de enige bestuurder ben. Hopelijk kunnen we dit snel uitklaren en terug focussen op het verderzetten van Let’s Go Urban, een project dat voor zoveel jongeren in Antwerpen zo waardevol is.

Ik kan alvast meegeven dat ik tijdens dit intensieve onderzoek verschillende zaken heb ontdekt die mij ertoe leiden om over te gaan tot neerlegging van een strafklacht in handen van de onderzoeksrechter. Mijn raadsman, Mr. Souidi, heeft deze strafklacht inmiddels opgesteld.

Op basis van documenten die ik heb verkregen, werd mijn vermoeden gesterkt dat er mogelijk misdrijven werden gepleegd door personen gelieerd aan LGU. Voor alle duidelijkheid: niet door mij.

In eerste instantie zal een strafklacht met burgerlijke partijstelling worden neergelegd in handen van de onderzoeksrechter wegens valsheid in geschrifte en informaticafraude. Ik heb immers ontdekt dat documenten die betrekking hebben op besprekingen van de raad van bestuur op onrechtmatige wijze werden aangepast en/of verwijderd. Ik heb redenen om te geloven dat een ontslagnemend lid van de raad van bestuur hierbij betrokken is.

In tweede instantie werd ik het slachtoffer van externe hacking, waarbij een medewerkster van LGU onrechtmatig geprobeerd heeft om zichzelf toegang te verschaffen tot een heel aantal belangrijke documenten. Ik heb alle vertrouwen in het gerechtelijk onderzoek dat hiertoe opgestart zal worden om de waarheid aan het licht te brengen en duidelijk te maken wie hiervoor verantwoordelijk is.

Wat betreft mijn engagement bij Open VLD wil ik beklemtonen dat ik vanuit een oprecht engagement in de politiek ben gegaan. Inmiddels hebben mijn advocaten reeds met de partijtop gesproken. Ook nam ik zelf contact op met mijn voorzitter. Intussen heb ik vernomen dat de kans bestaat dat ik tijdelijk op non-actief word gezet als lid van Open VLD. Ik heb begrip voor de maatregel, maar hoop uit de grond van mijn hart dat dit enkel tijdelijk hoeft te zijn. Ik heb vertrouwen in het onderzoek en hoop mijn engagement als jongerencoach, als politica, als Antwerpenaar, zo snel mogelijk te kunnen verderzetten.”

In een PS voegt ze nog toe: “Laat me alvast één gerucht de wereld uit helpen. De ‘keuken’. Het gaat om een tweedehands industriële mobiele keuken die de vzw heeft aangekocht voor het toen nog nieuwe te bouwen Urban-center. Deze kost werd reeds gemaakt, zodat de investeringstoelage voor de bouw niet zou vervallen. De nieuwbouw kende namelijk veel vertraging. De keuken staat nu tijdelijk opgeslagen, tot zolang het nieuwe center opgeleverd is.”

Recaputilatie

Sihame El Kaouakibi en haar vzw Let’s Go Urban kwamen de voorbije week in het oog van een storm terecht. Vorige week namen drie bestuursleden van de vzw ontslag. Ze klaagden aan dat er te weinig transparantie was in de boekhouding van de vzw.

De Antwerpse ondernemingsrechtbank stelde een voorlopig bewindvoerder aan om de vzw tijdelijk over te nemen. Die bewindvoerder moet Let’s Go Urban de komende drie maanden leiden én intern onderzoeken of er “financiële malversaties” zijn gebeurd.

Daarnaast is het parket van Antwerpen ook een onderzoek gestart naar de vzw. Dat onderzoek moet nagaan of er strafbare feiten zijn gepleegd. En intussen heeft ook de stad Antwerpen beslist een eigen onderzoek op te starten, met name met de vraag of de vele subsidies die Let’s Go Urban de voorbije jaren kreeg wel correct zijn besteed.

El Kaouakibi zelf was de voorbije dagen onbereikbaar. Nu reageert ze wel in een schriftelijke verklaring.