Siegfried Bracke (N-VA) reageert voor het eerst op heisa rond pensioenextra’s en valt eigen partij aan: “Hitsig verhaal vol feitelijke fouten en sfeerschepping”

UPDATESiegfried Bracke (N-VA) reageert voor de eerste keer op de heisa rond zijn pensioenbonussen als oud-Kamervoorzitter. Volgens hem is er “niets duisters aan die uittredingsvergoedingen” en heeft de media en politiek, inclusief zijn eigen partij, een “hitsig verhaal verspreid dat wemelt van feitelijke fouten en sfeerschepping”. Dat schrijft hij in een lange column op de opiniewebsite ‘Doorbraak.be’.

Vorige week bleek dat acht ambtenaren en oud-Kamervoorzitters onder wie Herman De Croo (Open Vld) en Siegfried Bracke (N-VA) al jarenlang vergoedingen van duizenden euro’s per maand ontvangen bovenop hun pensioen. De Croo reageerde direct, maar Bracke wou niet meteen reageren. De N-VA’er doorbreekt nu echter de stilte en doet zijn verhaal in een column op de Vlaams-nationalistische site ‘Doorbraak.be’.

“Ik maak me geen illusies. Winnen doe je hier nooit”, steekt Bracke van wal die nadien direct uithaalt naar de media en de politiek. Daarbij is hij vooral scherp voor zijn eigen partij. “Men schrijft dat de toeslagen nooit zijn goedgekeurd door de Kamer. Voor Peter De Roover (N-VA-fractieleider, red.) is alles ‘onder de radar’ gebeurd. Hij moet wel eens uitleggen wat ‘boven de radar’ zou kunnen zijn. Misschien nog een ‘Extra Verslag voor Slapende en Slepende Kamerleden?’”

Quote De Kamer staat in rep en roer voor iets dat ze zelf organi­seert en verschil­len­de keren heeft goedge­keurd Siegfried Bracke, Oud-Kamervoorzitter (N-VA)

Volgens Bracke is de ophef onterecht en werden de vergoedingen jarenlang goedgekeurd door de Kamer. “De Roover en Calvo (Groen-Kamerlid, red.) moeten eens uitleggen welke controle er nog moet bijkomen? Het is ronduit schandelijk dat Sander Loones (N-VA-Kamerlid, red.) zijn vertrouwen in de diensten van de Kamer publiek opzegt. Dat politici hun job niet doen, en dan een probleem in het mandje duwen van mensen die moeten zwijgen, is ongehoord.” Volgens Bracke staat de “Kamer in rep en roer voor iets dat ze zelf organiseert en verschillende keren heeft goedgekeurd”.

In zijn column schrijft Bracke ook dat de extra’s niet teruggevorderd kunnen worden. “Uiteraard is niets voor altijd. Statuten kunnen (en moeten) veranderen. Maar niet retroactief. Of gaan we de treinbegeleider die al vijf of tien jaar met pensioen is opknopen omdat we vandaag vinden dat hij een profiteur is?” Hij beweert dat onder zijn voorzitterschap zelfs fors is ingegrepen op de uittredingsvergoedingen.

PVDA: “Elke euro terugbetalen” PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw vindt het “schaamteloos” dat Bracke zich voordoet als “slachtoffer” en zijn “enorme privileges vergelijkt met de situatie van een spoorwegarbeider”. De partij blijft eisen dat Bracke en De Croo “elke euro terugbetalen. Bracke heeft gelijk als hij zegt dat iedereen het wist, maar hij heeft totaal ongelijk als hij zegt dat de bonus legaal is. De constructie is bewust opgezet om de wet te omzeilen”, tweet Hedebouw.

“De Croo niet volgen”

Bracke wil met zijn reactie ook klaarheid scheppen over zijn pensioen. “Wat mij opvalt: in de berichtgeving groeit mijn pensioen met het uur. Dagenlang. Volgens de laatste berichten zit ik nu aan 13.000 euro. Bruto en netto worden dooreengegooid. En mijn villa in Zuid-Afrika – die ik helaas niet heb – wordt op Twitter een heus paleis.” Hij ontkent dat hij aan 7.788 euro bruto komt. Volgens hem moeten we over 6.749 euro spreken (2.132 euro bruto als pensioen van de Kamer en 4.616 euro als werknemer). “Ik zit dus ruim 1.000 euro onder het maximum. Ik heb namelijk ook gewoon gewerkt.”

Herman De Croo (Open Vld) maakte ondertussen bekend dat hij het extra pensioen integraal aan Stichting Tegen Kanker gaat schenken. “Ondanks politieke meningsverschillen heb ik de allergrootste waardering voor hem. Hij is een van de beste Kamervoorzitters ooit geweest. Maar ik ga hem niet volgen. Van mijn bedragen aan goede doelen doe ik nooit mededeling, aan niemand.” Hij heeft wel begrip voor De Croo. “Ik vind het gruwelijk hoe hij nu afgeserveerd wordt.”

