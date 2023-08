Siegfried Bracke (N-VA) over kritiek op zijn pensioenextra’s: “Ook bij mijn overlijdensbericht zal het over graaien gaan”

INTERVIEW. Katrin Beyer van vondelin­gen­schuif neemt het op voor moeder die haar baby achterliet in wasserette: “Ze heeft eerst drie maanden voor haar kind gezorgd”

“Een kind dat moederziel alleen wordt achtergelaten, dat raakt me elke keer opnieuw. Zeker als dat dicht bij huis gebeurt”, zegt Katrin Beyer (69) van de Vondelingenschuif in Antwerpen. Al 19 keer werd daar een kindje achtergelaten, net zoals nu in de wasserette in Anderlecht. Beyer weet precies wat er in zo’n vrouw met een baby omgaat. Toch is dit meisje een uitzondering, stelt ze vast.