Siegfried Bracke (N-VA) komt terug op pensioenheisa: “Een wraakoefening van de huidige top”

Siegfried Bracke (N-VA) laat opnieuw van zich horen over de heisa rond zijn pensioenbonussen als oud-Kamervoorzitter. “Een wraakoefening”, zo omschrijft hij heel de hetze in een nieuwe column. Hij herhaalt nogmaals zijn bewering dat er geen sprake is van fraude en hekelt de hypocrisie van bepaalde parlementsleden. “Laat die onderzoekscommissie maar komen.”

Volgens Bracke is de pensioenheisa het gevolg van “een wraakoefening” van de huidige top tegen hun onmiddellijke voorgangers. “Die kregen namelijk als laatsten die uittredingsvergoeding. Dit is een mooi voorbeeld van: ‘Waarom ik en niet een ander?’ Ee pure afrekening dus, en de politiek is daar met genoegen op ingegaan, want ook die wensten af te rekenen, zij het met anderen”, aldus Bracke

Geen schrik van onderzoekscommissie

Hij herhaalt dat er niets onwettig is gebeurd, laat staan dat er sprake is van fraude. “De pensioendienst heeft zeer uitdrukkelijk gezegd: ‘niets aan de hand’. Ook de fiscus kwam met dat oordeel. Maar de Kamer zet dat allemaal opzij.” Bracke heeft naar eigen zeggen geen schrik van een onderzoekscommissie. “Eigenlijk zegt de politiek daarmee niets anders dan: ‘nee, wij kunnen het niet’. Terwijl het een pure kwestie is van je werk te doen.”

Quote Ee pure afrekening, en de politiek is daar met genoegen op ingegaan, want ook die wensten af te rekenen, zij het met anderen Siegfried Bracke (N-VA), Oud-Kamervoorzitter

Hij geeft wel aan dat hij tegen de uittredingsvergoeding is. “Als ik vandaag lid zou zijn van de Kamer, en we moeten stemmen over uittredingsvergoedingen voor erevoorzitters, dan stem ik tegen.” Maar hij kant zich tegen een terugbetaling. “Je kan ook hervormen zonder ‘bloed aan de paal’ (een ernstige bestraffing, red.). Dat is kennelijk niet het model van Hedebouw, De Roover en Calvo. Wel het mijne.”

Hij hekelt ook de “hypocrisie” van politiekers die fel reageerde toen de heisa los brak. “Er zijn mensen die een half miljoen aan uittredingsvergoeding kregen, niet om op pensioen te gaan, maar als overstap naar een politieke topjob. Maar wie gaat hun dat kwalijk nemen?”, reageert hij cynisch.

“Loones had gelijk”

“Het is ronduit schandelijk dat Sander Loones (N-VA-Kamerlid, red.) zijn vertrouwen in de diensten van de Kamer publiek opzegt. Dat politici hun job niet doen, en dan een probleem in het mandje duwen van mensen die moeten zwijgen, is ongehoord”, een felle uithaal van Bracke in zijn eerste column, maar daar komt hij nu (deels) op terug. “De Kamerleden hebben inderdaad niet alle informatie geregen. Noch over de ambtenaren, noch over de voorzitters. Toen Loones zijn vertrouwen in de administratie opzegde, had hij dus eigenlijk gelijk”.

