Siegfried Bracke haalt hard uit naar “Groot-Viroloog” Marc Van Ranst: “Schaamteloos haatzaaien”

In een opiniestuk geschreven voor de rechtste website Doorbraak noemt Bracke Van Ranst ‘de Groot-Viroloog’. “Hij wil de hele samenleving, niets meer, niets minder. Het beleid, de politiek, de machten, alle checks and balances, ze mogen allemaal in één hand: de Zijne, de Enige, de Eerste”, zo vat hij het samen op Twitter. Een uitspraak die bij velen in het verkeerde keelgat is geschoten, zeker omdat de viroloog op dit moment ondergedoken leeft omdat hij wordt bedreigd door de voortvluchtige militair Jürgen Conings.