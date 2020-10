Shift naar meer thuiswerk: Vlaamse overheid snoeit in kantoorgebouwen ambtenaren

INTERVIEW. Biostatis­ti­cus Geert Molen­berghs: “Vergis je niet. We kunnen niet leven met dit virus”

19 oktober Waar moet de eerste reeks maatregelen van de regering-De Croo ons brengen? Welk effect zien we nu al en wat mogen we verwachten van de nieuwe maatregelen die vrijdag werden uitgevaardigd? Kunnen we, met de slechte cijfers die nu voorliggen, de curve überhaupt nog platkrijgen? We vragen het aan biostatisticus Geert Molenberghs (KU Leuven). “Het is niet kwart over twaalf, het is halfeen.”