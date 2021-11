'Sheriffs' halen hun bazooka's boven. Van verbod op fuiven tot snellere boosterprik: elke gouverneur komt met eigen antwoord op vierde golf

“Activiteiten met als hoofddoel het afspelen van muziek, dansen en een pintje drinken - zoals we dat gebruikelijk kennen - zullen de komende vier weken niet kunnen.” Carina Van Cauter (Open Vld), gouverneur van Oost-Vlaanderen, trok gisteravond een dikke streep door de fuifplannen van alle plaatselijke jeugdverenigingen en sportclubs in haar provincie. Een maand lang, te beginnen vanaf nu vrijdag, zijn feestjes die niet professioneel omkaderd zijn er niet toegestaan. “In Oost-Vlaanderen versnelt de epidemie het snelst”, vertelt Van Cauter. “Vandaag is bijna de helft van al onze ziekenhuisbedden ingenomen door covidpatiënten. Dat is onhoudbaar. De druk op de eerstelijnszorg is zorgwekkend.” Evenementen in clubs en danscafés die onder de federale coronaregels vallen en professioneel georganiseerd worden, kunnen voorlopig wel nog doorgaan. Amir Bachrouri, voorzitter van de Vlaamse jeugdraad, ziet in dat onderscheid slecht beleid. “Nachtclubs open, events in jeugdhuizen toe. Het leven van volwassenen gaat gewoon door, leven van kinderen en jongeren wordt on hold gezet. Dit kan toch niet? Van een ongezien “f*ck de jeugd”-niveau”, klonk het op Twitter. “Doe allemaal even normaal, alstublieft.”