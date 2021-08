Shekina Vena (17) zijn nieuw leven in België eindigt abrupt in Noordzee: “Hij was onze kleine broer en zal dat nu voor altijd blijven”

Het bericht van het parket van Brugge luidde vrijdag duidelijk: de 17-jarige Shekina Vena uit Ukkel is donderdagnamiddag voor de kust van Oostende verdronken door een sterke onderstroom. De zee oogde toen vlak en rustig, maar onder het wateroppervlakte vond wel degelijk een hevige stroming plaats. Omdat door de bovenstroom het water naar het strand toestuurt, moet er ook weer water terugstromen in de zee. Dat vloeit terug langs de bodem. “Vooral bij hoogwater gebeurt dat, zoals gisterennamiddag in Oostende”, zegt An Beun van het IKWV. “Een goede zwemmer schrikt even bij zo’n stroming, maar komt snel weer boven en zwemt weg. Wie niet zo goed kan zwemmen, begint wel eens te panikeren. Kopje onder gaan is zo gebeurd, zeker zonder vaste grond.” Volgens de procureur was Shekina mogelijk verrast toen het water op een bepaalde plaats plots toch een stuk dieper werd. Door de onderstroom kwam hij rond 15.30 uur in moeilijkheden waardoor hij niet meer kon terugzwemmen. De vrienden van Shekina sloegen kort daarna alarm in de bewaakte zwemzone en met man en macht werd gezocht naar de tiener. Om 20 uur werd hij levenloos in het water teruggevonden, dichtbij de plaats waar hij het laatst was gezien.