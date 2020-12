Shauni verdubbelt haar loon op Qmusic: zoveel verdient ze als militair

Deze ochtend was het opnieuw prijs op radiozender Qmusic: Shauni gaf tien correcte antwoorden in zestig seconden tijd en verdubbelde zo haar loon. Het leuke extraatje van 2.388 euro is meer dan welkom voor de militair. “We hebben op korte termijn plannen om onze tuin opnieuw aan te leggen en we bereiden ons ook voor op de komst van een puppy", klinkt het.

Wie is ze?

- Shauni (26) uit Gingelom

- Verloofd, nog geen kinderen

- Militair en luchtverkeersleider in opleiding

Haar inkomen?

2.388,03 euro per maand

Shauni startte in 2012 op de militaire school. Haar masterdiploma heeft ze inmiddels op zak, nu volgt ze nog een extra opleiding als luchtverkeersleider. “Maar het is niet de bedoeling om bij skeyes te gaan werken, mijn ambitie ligt in het leger. Mijn geld geef ik graag uit aan ‘t goeie leven. Lekker eten en drinken, voor de rest heb ik niet zo veel nodig.”

Beste aankoop?

“Dit jaar hebben we een nieuw huis gekocht. Ons interieur is ook splinternieuw en dat blijkt nu gelukkig een schot in de roos.”

Grootste miskoop?

“Ik ben redelijk gierig, dus ik let echt goed op vooraleer ik iets koop. Mijn laatste grote miskoop was een dikke winterjas. Ik had die online gekocht, maar ze paste echt niet bij mij. Ik heb bergen moeten verzetten om er weer van af te raken.”

Duurste aankoop?

“Dat is uiteraard ons huis.”

Wat zou je doen als je de Lotto wint?

“De grote pot deel ik in eerste instantie met mijn dierbaren. Voor de rest zou ik verder leven zoals ik nu bezig ben, met hier en daar het nodige extraatje.”

Maakt geld gelukkig?

“Lastige vraag. Grote sterren hebben een pak geld, maar zijn soms doodongelukkig door drugs- of drankproblemen. Maar stel die vraag aan iemand die in armoede leeft en je krijgt natuurlijk een heel ander antwoord.”

Elke weekdag maakt een luisteraar om 9.30 uur kans om zijn of haar maandloon eenmalig te verdubbelen bij het Qmusic-ochtendduo Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe. Zoals ‘Verdubbel Je Loon in 60 Seconden’ zelf zegt, is het de bedoeling om in 60 seconden tien vragen correct te beantwoorden. Iedereen kan zich inschrijven via Qmusic.be.

