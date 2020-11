ShareYourSong: stuur voor Rode Neuzen Dag een powersong naar iemand die het kan gebruiken. Misschien levert Jens Dendoncker deze wel persoonlijk af

Muziek vormt de rode draad tijdens Rode Neuzen Dag 2020, de goeddoelactie van VTM, Q-music, HLN en Belfius, die inzet op de mentale weerbaarheid van jongeren. Want meer dan ooit kan een simpele song dat broodnodige duwtje in de rug geven. Deel dus een liedje voor jezelf, of voor iemand anders met #ShareYourSong of stuur het rechtstreeks via het platform van HLN.be. Laat ons zeker weten waarom hij of zij deze song verdient want de komende dagen gaat Jens op pad om enkele liedjes persoonlijk af te leveren.