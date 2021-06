Sfeer tussen Biden en koning Filip was “gemoedelijk”. Dat zal bij Poetin anders zijn

Coronacij­fers blijven goede kant uitgaan: is epidemie in ons land echt bijna voorbij?

15 juni Hoewel onlangs heel wat maatregelen versoepeld werden, blijven de coronacijfers de goede kant uitgaan. Mogen we nu op onze twee oren slapen en is het einde van de epidemie in ons land echt in zicht? Of toch niet? Biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt en KULeuven) waarschuwt voor de impact van de Deltavariant: “Hoe de race tussen de die variant en de vaccinatiecampagne zal eindigen, is niet te voorspellen.”