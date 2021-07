SEXPLOSIE (3): High Class-escort Noa kan de boekingen amper bijhouden: “De mannen na corona? Dat zijn precies wilde tijgers”

Burcht Uitslaande brand in loods aan Antwerpse­steen­weg in Burcht: vuur onder controle, ‘watertrein’ ingezet

19 juli De Antwerpse brandweer is maandagochtend uitgerukt voor een uitslaande brand in een loods aan de Antwerpsesteenweg in Burcht. Het vuur veroorzaakte een grote hoeveelheid zwarte rook, waarvan de pluim zichtbaar was tot in het centrum van de stad. Ondertussen heeft de brandweer de brandhaard onder controle.