SEXPLOSIE (2). De grote heropening van Truiense parenclub Bornedries: “Allez, kan een mens nog niet meer op het gemak een triootje doen?”

Hallucinan­te dronebeel­den tonen hoe enkele huizen tijdens overstro­min­gen in Chaudfon­tai­ne in vlammen opgaan

16 juli Het is een onwerkelijk beeld: te midden van de overstromingen in Chaudfontaine staan verschillende huizen in lichterlaaie. De brandweer kan niets anders doen dan toekijken want de stroming van het water is te sterk. Hoe de brand ontstond is nog niet geweten.