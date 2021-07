SEXPLOSIE (1): Of hoe illegale seksfeestjes in coronatijd gewoon zijn blijven doorgaan: “Onder swingers werd al snel smoes bedacht om met potgrond of plant op achterbank rond te rijden”

Voor veel libertijnen - aanhangers van de vrije liefde - zal er op seksueel vlak niks exploderen. Om de simpele reden dat ze hun erotische hobby heel de coronaperiode door vlotjes zijn blijven praktiseren. In de vorm van illegale seksfeestjes thuis. “Hoe we ons indekten? We reden rond met potgrond op de achterbank, zodat we bij politiecontroles konden zeggen dat we naar een tuincentrum waren geweest.”