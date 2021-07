Servicekost niet teruggestort? Pukkelpop verstuurt foutieve mail over terugbetaling tickets

Gent Koelkasten vaccinatie­cen­trum Gent uitgeval­len: 25.000 dosissen blijven bruikbaar

15:10 In de nacht van donderdag op vrijdag zijn in Flanders Expo in Gent de koelkasten uitgevallen waarin de coronavaccins worden bewaard. Ook de noodgenerator deed het niet. Even leek het erop dat 25.000 vaccinatiedosissen in de vuilnisbak zouden belanden, maar ze zijn allemaal veilig verklaard door het FAGG. “Om 10 uur is het centrum weer opgestart, met vaccins die we in allerijl uit het UZ Gent en andere vaccinatiecentra lieten overkomen.”