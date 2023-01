Seriemoordenaar Marc Dutroux wil uit isolement: “Hij belt dagelijks met kennis die hem wil bezoeken”

Experts over kinderlok­kers, de nachtmer­rie van elke ouder: “Een kind krijgt gemiddeld op 8-jarige leeftijd een smartphone, zo ga je daarmee om”

Het drama in Luik, waarbij een 14-jarig meisje werd omgebracht door een man die haar via sociale media had gelokt, wakkert bezorgdheid over de online veiligheid van kinderen en tieners aan. Ouders zitten met tal van vragen, experts geven antwoorden. “Door het Dutroux-effect denken we dat elke groomer een oude man in een bestelwagen is. Maar het kan ook een 25-jarige student zijn. Of een vrouw.”

7 januari