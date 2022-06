Serhii (50) werkte in het zwart op werf toen Antwerpse school instortte, aannemer omschrijft hem als ‘voorbijganger’: “Normale mensen hebben recht op een compensatie. Ben ik dan geen mens?”

Grondwette­lijk Hof vernietigt eindtermen tweede en derde graad secundair onderwijs: “Een opdoffer”

Het Grondwettelijk Hof heeft donderdag de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad secundair onderwijs vernietigd. De procedure werd aangespannen door het Katholiek Onderwijs. “De eindtermen werden ontwikkeld door vertegenwoordigers van de koepels, door leerkrachten en door experts - los van de politiek. Vervolgens werden ze zonder één tegenstem goedgekeurd in het Vlaams Parlement. Het is een opdoffer als zelfs deze werkwijze niet meer mogelijk is”, reageert onderwijsminister Ben Weyts (N-VA). Coalitiepartner CD&V is wel tevreden met de beslissing. “De overladen eindtermen gingen te ver”, vindt voorzitter Joachim Coens.

