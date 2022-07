Seniorenvereniging Okra vraagt grondige bijsturing pensioenhervorming

Hemiksem Bijzonder zware brand bij houtverwer­kings­be­drijf aan Sint-Bernardse­steen­weg: “Niemand gewond, maar de loods is compleet verwoest”

Bij het houtverwerkingsbedrijf Coppens D. & Zn aan de Sint-Bernardsesteenweg in Hemiksem is zondagavond een bijzonder zware brand uitgebroken. Het vuur zou ontstaan zijn achteraan in een loods en woedde zeer hevig. De dikke rookwolk was vanop grote afstand zichtbaar. Ondertussen heeft de brandweer het vuur onder controle, maar de infrastructuur van het bedrijf is compleet verwoest.

