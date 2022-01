Senaat stemt in met verlaging dotatie aan politieke partijen met 1,11 procent

De financiering van de politieke partijen in ons land wordt geregeld door middel van een dotatie. Elke partij die minstens één verkozen Kamerlid telt, heeft recht op die dotatie, die bestaat uit een forfait aangevuld met een bedrag op basis van het aantal stemmen dat de partij heeft behaald. In totaal gaat het om ruim 32 miljoen euro.

Het systeem wordt geregeld door een wet die al dateert uit 1989 en ligt de jongste jaren onder vuur, onder meer omdat de Belgische politieke partijen relatief grote bedragen opstrijken in vergelijking met partijen in de buurlanden.

In het federale regeerakkoord staat al dat de partijfinanciering herbekeken moet worden. Een grondige discussie daarover is er nog niet geweest, maar op aangeven van de regering diende Kamervoorzitster Eliane Tillieux wel een wetsvoorstel in om voor 2022 alvast een besparing van 1,11 procent op de dotaties voor de politieke partijen door te voeren.

Dat is het gevolg van de begrotingsbesprekingen in oktober, waarin de regering voor 2022 een besparing van 1,11 procent vastlegde op de dotatie van de politieke partijen, de Kamer, de Senaat en een aantal andere overheidsinstellingen.

Vlaams Belang en PVDA hadden amendementen ingediend om de dotatie te halveren, N-VA wilde de dotatie niet langer indexeren, maar die teksten werden weggestemd.

Tijdens het plenaire debat in de Senaat was er grote eensgezindheid om een grondig debat te voeren over de partijfinanciering. Deze verlaging van de dotatie is immers slechts een symbool, verwoordde onder meer Bert Anciaux (Vooruit) het.

Voor minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden is de afbouw van de federale dotatie aan de politieke partijen een kleine, maar essentiële stap in het kader van de politieke vernieuwing. "In een democratie spelen politieke partijen een wezenlijke rol. Ik pleit daarom om de vermindering van de partijfinanciering zoals vandaag beslist aan te grijpen om een open en grondig debat over de partijfinanciering van de toekomst te starten. Het systeem van financiering moet ertoe leiden dat de kwaliteit van onze democratie verhoogt", aldus de CD&V-minister.

“Stort de rest terug in de schatkist en niet aan uw partij”

PVDA-fractievoorzitter Antoine Hermant kreeg een golf van kritiek over zich toen hij zei fier te zijn dat hij een loon van 2.000 euro heeft. “Stort de rest terug in de schatkist en niet aan uw partij", sneerde Karl Vanlouwe (N-VA). Ook andere parlementsleden doen afdrachten aan hun partij, maar het bedrag verschilt, vulde Rik Daems (Open Vld) aan. Julien Uyttendaele (PS) merkte op dat de PVDA een naamloze vennootschap — "één van de meest kapitalistische constructies" — heeft opgericht om haar immobiliën in onder te brengen. "Fiscale optimalisatie", vond Daems.