Senaat draagt Sabine de Bethune voor als rechter bij Grondwettelijk Hof

ONZE OPINIE. Als Marc Van Ranst er zich niet over opwindt, doen wij het wél

9:12 Hij heeft wifi en het songfestival. Marc Van Ranst is er een krak in om in de media de eigen situatie te relativeren. Hij zit in een safehouse met zijn gezin. Omdat een losgeslagen en zwaarbewapende militair het op hem heeft gemunt. De viroloog is niet echt geschrokken, zijn gezin ook niet. Zulke bedreigingen zijn bijna dagelijkse kost. Dan treedt gewenning op, zegt hij laconiek. We hopen dat het stoerdoenerij is van de viroloog. Want wennen aan doodsbedreigingen, omdat je job doet, omdat je een mening hebt? Als Marc Van Ranst er zich niet over opwindt, doen wij het wél. Dat mogen we niet normaal vinden. Dat mag niet wennen.