Sekswerkers vragen dringend steunmaatregelen na prostitutieverbod

Grote uitverkoop bij Brantano loopt op zijn einde, enkel nog koopjes in Ninove

16:35 De uitverkoop bij de failliete schoenenketen Brantano is bijna voorbij. Enkel de vestiging in Ninove is nog minstens de hele week open. De winkel in Bastenaken sluit vandaag/dinsdag. Dat meldt het veilinghuis Moyersoen, dat de uitverkoop organiseert.