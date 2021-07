Seksuele uitbuiting online neemt toe, vooral van minderjarigen

Op stap met Vlaamse ‘pedojagers’: “Wij willen hen confronte­ren en mentaal breken”

13 november De ‘pedohunters’. Het klinkt misschien als een sensationele realityshow, maar dit zijn echter burgers die het recht in eigen hand nemen. Hun doel, vermeende pedoseksuelen in de val lokken, confronteren en hen aan de schandpaal nagelen. In Nederland liep zo’n ‘jacht’ al dodelijk af. “Dit is gevaarlijk en kan politieonderzoek in het gedrang brengen", klinkt bij de federale politie en experts.