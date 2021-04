Sector teleurgesteld over uitblijven beslissing rond zomerevents: “We worden al veertien maanden aan het lijntje gehouden”

De eventsector reageert teleurgesteld omdat over de evenementen in juli en augustus nog geen beslissing genomen is. “Het laatste sprankeltje hoop van de eventsector werd zopas met een harde klap gedoofd. Ondanks alle aanpassingen en inspanningen zijn wij opnieuw het kind van rekening.”

Bij georganiseerde activiteiten zijn er vanaf mei buiten maximaal 50 personen toegelaten. Voor juni is beslist om buiten 200 personen toe te laten op een evenement. Over de evenementen in de zomer (juli en augustus) zijn de verschillende regeringen het nog niet eens geraakt.

De onderhandelingen zullen nu verder gevoerd worden in de luwte. Ten laatste half mei zou er een beslissing worden gecommuniceerd, tot groot ongenoegen van de eventsector.

“De nieuwe beslissingen – of eerder het gebrek daaraan – van het Overlegcomité doen pijn. Veel pijn. Als sector snappen we dat events niet voor hier en nu zijn, maar na alle opofferingen en inspanningen die we de voorbije veertien maanden leverden, hadden we op z’n minst op een perspectief gehoopt. Hebben we daar dan geen recht op? Wat moeten we nog meer doen?”, klinkt het bij Sound of Silence.

Quote Onze sector zit financieel en emotioneel aan de grond

“We verenigden ons als sector, we offerden onze passie op voor de fysieke gezondheid van de maatschappij, we hebben steeds de hand gereikt, we stelden een relanceplan op, we kwamen innovatief uit de hoek, enzovoort. En waarvoor? We worden al veertien maanden lang aan het lijntje gehouden”, aldus het persbericht. “Dit laatste Overlegcomité was de uppercut. Onze sector zit financieel en emotioneel aan de grond. We liggen K.O. in de ring en de handdoek om spreekwoordelijk te gooien is nabij. Wie helpt ons eindelijk weer overeind?”

Ook Event Confederation, de koepelorganisatie van de eventsector, reageert teleurgesteld en zegt in een persbericht dat rekende op “meer, veel meer”. “Ons voorstel liet toe om én de maatschappij heel voorzichtig een beetje perspectief op vrijheid te geven én toch ook het zorgsysteem de garantie te geven dat er door events geen extra druk komt op hun systeem.”

Meer duidelijkheid

“We moeten van een ‘nee, want’ naar een ‘ja, maar’-maatschappij. We gaan moeten leren leven met dit virus. Er is duidelijkheid voor mei en juni, maar meer duidelijkheid tot en met het najaar had na 14 maanden wel gemogen. Idem over de sneltesten.”

Quote Hoe kunnen wij nu beginnen plannen? Een event steek je niet in elkaar op de hoek van een tafel in een kwartier­tje tijd Bruno Schaubroeck

“Zo eigen aan de sector is voorbereidingstijd. Het uitblijven van duidelijkheid is niet goed te praten. Dit is dra-ma-tisch voor de hele sector. Hoe kunnen wij nu beginnen plannen? Een event steek je niet in elkaar op de hoek van een tafel in een kwartiertje tijd”, gaat Bruno Schaubroeck van Event Confederation verder.

La Boum

“Voor Event Confederation is én blijft de volksgezondheid ook onze prioriteit maar ook de mentale volksgezondheid is belangrijk. Event Confederation ziet de steun voor de actuele maatregelen steeds verder afkalven in de maatschappij. Event Confederation is ervan overtuigd dat ze als sector een partner kan zijn voor de overheid om op die manier gebeurtenissen als La Boum, L’Abime etc op een veilige manier te kanaliseren.”

“Onze teller qua sluiting voor de eventsector staat ondertussen op 14 and counting. De maatschappij vraag onze solidariteit, dan moet de maatschappij ook solidair zijn met ons. Verlengen wat nodig is, uitbreiden naar onze sector wat kan. We vragen niets liever dan gewoon te werken”, besluit de koepelorganisatie.