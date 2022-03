Sector legt zeven actiepunten voor kinderopvang op tafel

Werken voor hongerloon en seks in ruil voor opvang: in ons land worden al Oekraïense vluchtelin­gen uitgebuit

In ons land duiken al verhalen op over uitbuiting van Oekraïense vluchtelingen, zegt Klaus Vanhoutte van het centrum voor slachtoffers van mensenhandel Payoke. Die mensen zouden voor een hongerloon moeten werken, of zelfs de vraag krijgen voor seks in ruil voor opvang. “Het zijn allemaal mensen in onwaarschijnlijk kwetsbare, precaire situaties. Dat is bij uitstek het broedgebied voor mensen met slechte bedoelingen wat mensenhandel betreft.”

15:11