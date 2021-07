Scoutsjongen (19) zwaargewond bij zware val op kamp in Brûly

Een scoutsjongen uit Charleroi is in de nacht van zaterdag op zondag zwaargewond geraakt in Brûly, een deelgemeente van Couvin in de provincie Namen. Dat melden verschillende media zondag. De jongeman van 19 werd met de helikopter naar het ziekenhuis gebracht.