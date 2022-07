Scouts zenden hitte-alert uit naar alle kampen om programma aan te passen

Volgende week start bloedheet: 40 graden op dinsdag niet uitgeslo­ten

Volgende week wordt het bloedheet. Maandag stijgt het kwik naar 35 graden, dinsdag halen we zelfs 38 graden. “Lokaal zit er misschien wel 39 graden of in het slechtste geval 40 graden in”, stelt Frank Duboccage in zijn weerpraatje.

11:33