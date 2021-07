Scouts Vlaanderen: “Deelnemers jeugdkampen vooraf testen moeilijk haalbaar”

Steendorp Trieste primeur voor scoutskamp dat vroegtij­dig werd stopgezet na gewapende overval: “Wat voor buit valt hier nu te rapen?”

7 juli Een scoutskamp in Steendorp (Temse) is woensdagochtend overvallen door twee gewapende daders. Een lid van de begeleidingsploeg werd bedreigd door een vuurwapen en moest enkele gsm-toestellen en portefeuilles afgeven. Iedereen bleef ongedeerd, maar de leiding besliste wel meteen om de bivak vroegtijdig stop te zetten. De kinderen, allen tussen 9 en 11 jaar oud, werden door hun ouders opgehaald. “Dat is een telefoontje dat je niet verwacht”, zegt mama Veerle Pauwels. “De leiding heeft wel enorm goed gehandeld.”