Scouts en Gidsen Vlaanderen na de kamprel die bij de Raad van State belandde: “We voelen een grotere nervositeit bij de Waalse burgemeesters”

Basissala­ris Belgische werknemers gestegen met 7 procent: “Liefst 91 procent van de bedienden kreeg opslag”

Het basissalaris van werknemers in België is tussen april 2021 en april 2022 met gemiddeld 7 procent gestegen. Dat is opvallend meer dan de stijging van 2 procent van het jaar voordien. De salarisgroei, de hoogste in twee decennia, is grotendeels te verklaren door de indexeringen, blijkt uit de 29e salarisenquête van HR-dienstverlener Hudson.

12:58