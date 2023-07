Sciensano pleit voor “veilig druggebruik” na overlijdens op Tomorrowland: “Laat festivalgangers drugs controleren”

Naar aanleiding van de overlijdens van een crewlid en een festivalganger op het festivalterrein van Tomorrowland in Boom, pleit gezondheidsinstituut Sciensano voor meer preventie en educatie rond druggebruik. “Doe aan schadebeperking door festivalbezoekers de kans te geven om drugs te laten testen en een praatplatform te voorzien”, zegt Margot Balcaen van het Belgian Early Warning System on Drugs van Sciensano bij Het Nieuwsblad.

KIJK. Is Tomorrowland een drugsfestival? “Ik heb in toilet al mensen gezien met grote ogen en knarsende tanden”

Vorige week overleed de 26-jarige Nikola Stankovski, een medewerker van Tomorrowland, op de camping voor crewleden. Het parket voerde al een autopsie uit en zal nog een toxicologisch onderzoek doen, maar hoogstwaarschijnlijk is het overlijden van Stankovski drugsgerelateerd. Afgelopen weekend viel er opnieuw een dode op het festivalterrein, dit keer een Thaise festivalganger van 35 jaar. Over de doodsoorzaak is voorlopig geen duidelijkheid, al wordt een link met drugs ook in dit geval niet uitgesloten.

Margot Balcaen van het Belgian Early Warning System on Drugs van Sciensano benadrukt dat dancefestivals nu eenmaal samengaan met het gebruik van stimulerende en hallucinerende middelen. “Verschillende studies tonen aan dat er een verband is. Maar vergis je niet: ook op andere festivalweides worden drugs gebruikt. Festivalgangers willen in de eerste plaats hun ervaring verrijken. Ze zijn op zoek naar een geluksgevoel en grijpen om die reden naar zogenaamde ‘knuffeldrugs’. Die zorgen voor meer energie en een sterker gevoel van verbondenheid”, klinkt het.

Veel gebruikers weten vaak niet wat ze kopen en dan bestaat het risico dat het onveilig wordt Margot Balcaen , Belgian Early Warning System on Drugs van Sciensano

Schade beperken

Volgens Balcaen is er een manier om het probleem aan te pakken. “Maar daar zijn wel middelen voor nodig”, zegt ze. Hoewel Tomorrowland, dat dagelijks 70.000 bezoekers verwelkomt, nu al hard inzet op controle en veiligheid, pleit Sciensano voor nog meer preventie en educatie. En dat geldt niet alleen voor festivals, maar voor de hele samenleving.

“Doel is om de schade te beperken”, aldus Balcaen. “Internationale studies bevestigen dit ook: doe aan ‘harm reduction’ of schadebeperking door festivalbezoekers bijvoorbeeld de kans te geven om drugs te laten testen/controleren en een praatplatform te voorzien. Veel gebruikers weten vaak niet wat ze kopen en dan bestaat het risico dat het onveilig wordt. Ook waarschuwen over bepaalde schadelijke drugs die op het terrein de ronde doen via dynamische borden kan preventief werken. Voor zo’n schadebeperkend drugsbeleid is wel een goed werkkader nodig, want het vraagt een intensieve samenwerking tussen volksgezondheid, politiediensten, sociaal werkers, enzovoort.” In Nederland bestaan zulke ‘drugtestcentra’ al een tijdje.

“Maar als we het drugsprobleem – en dat reikt verder dan alleen de festivalweides – echt willen aanpakken, moeten we het stigma errond verlagen of zelfs weghalen”, besluit Balcaen.