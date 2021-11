Sciensano: “Nutri-Score op schappen in winkels niet genoeg om consument systematisch voor gezondere voedingsproducten te doen kiezen”

De Nutri-Score toont hoe gezond een voedingsmiddel is op basis van de hoeveelheid calorieën, suikers, verzadigd vet, zout, eiwit, vezels, fruit, groente en noten die erin zit. Consumenten kunnen de score dan voor producten binnen eenzelfde voedingscategorie op eenvoudige manier met elkaar vergelijken.

Om te weten wat het effect was van de vermelding van de Nutri-Score op de schaplabels in de rekken, bekeek Sciensano het aankoopgedrag van klanten bij een grote Belgische supermarktketen die dat sinds mei 2019 aanbiedt voor alle producten, dus niet alleen voor de eigen merken en de producten waar de Nutri-Score al op de verpakking staat.

Zoetwaren

Het onderzoek wees op gemengde effecten. “Algemeen stellen we gunstige effecten vast voor producten met Nutri-Score B en C en ongunstige effecten voor producten met Nutri-Score D,” zegt Stefanie Vandevijvere, wetenschapper bij Sciensano. “Een analyse per voedingscategorie geeft nog een scherper beeld. In ongeveer een derde van de onderzochte categorieën (samen goed voor 29% van de totale verkoop) zagen we dat klanten ofwel vaker producten met Nutri-Score A of B kochten, ofwel minder vaak producten met Nutri-Score D of E. Dat zagen we vooral binnen de categorieën van de groente-, fruit- en zuivelproducten en bij de zoetwaren.”

“In andere voedingscategorieën (die samen 24% van de totale verkoop vertegenwoordigden) constateerden we eerder een verschuiving naar minder gezonde producten”, gaat ze verder. “Die verschuiving was het duidelijkst binnen de categorie van de brood- en bakkerijproducten. In de overige voedingscategorieën vonden we geen statistisch betekenisvolle effecten.”

Minder uitgesproken

De effecten zijn volgens Sciensano minder uitgesproken dan verwacht op basis van experimentele studies in andere landen met andere types schaplabels. “We zien daarvoor enkele mogelijke verklaringen”, klinkt het. “Te beginnen met de kleur van de schaplabels. Zo stond de Nutri-Score in zwart/wit aangegeven, wat minder opvalt dan een label in kleur. Een tweede mogelijke verklaring is dat het hier ging om een natuurlijk experiment en niet om een geïsoleerde onderzoeksopzet waarbij de schaplabels de enige manier waren om de Nutri-Score aan te duiden of te promoten. In de winkels liepen ook andere initiatieven rond de Nutri-Score en dan kan de impact mogelijk wat lager uitvallen”, gaat Vandevijvere verder.

De studie toont in elk geval aan dat een Nutri-Score-vermelding op de schaplabels op zichzelf niet genoeg is om het aankoopgedrag van de consument overtuigend te beïnvloeden. “Daar is duidelijk meer voor nodig.”