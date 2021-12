Sciensano: “Geen griepepidemie in ons land”

Omwille van die enkele gedetecteerde griepvirussen spreken we sinds twee weken over een sporadische verspreiding in ons land. “We zien echter dat influenza op dit moment al wijdverspreid is in Noord- en Oost-Europa, en in zekere mate ook al in enkele regio’s in Frankrijk. We moeten dus waakzaam blijven en ons erop voorbereiden dat we over enkele weken mogelijk ook bij ons een verhoogde griepactiviteit of een griepepidemie kunnen krijgen”, klinkt het nog bij Sciensano.