Sciensano en ITG vragen mee te speuren naar tijgermuggen

“De monitoring van exotische steekmuggen is van cruciaal belang. Als we op tijd in kaart kunnen brengen waar de exotische steekmuggen voorkomen, kunnen we ze beter controleren en hun vestiging in ons land zo lang mogelijk uitstellen. We vonden de tijgermug regelmatig in België, maar voorlopig heeft de soort zich hier nog niet gevestigd. Ook als de muggen zich hier vestigen, is het belangrijk om hun populaties nauwgezet op te volgen om zo het risico op overdracht van virussen te kunnen inschatten”, zegt Isra Deblauwe, entomoloog aan het ITG.