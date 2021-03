Sciensano doet oproep: “Registreer je beet en stuur de verwijderde teek op”

In 2020 werden er in België 9.935 tekenbeten gerapporteerd (4.821 in Vlaanderen, 237 in Brussel en 4.877 in Wallonië). Het verloop van het tekenseizoen was vergelijkbaar met de jaren 2016 en 2017, met een start in de maand maart, een piek in de maand juni en een geleidelijke afname in juli en augustus.