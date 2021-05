Sciensano: “20 tot 30 procent bevolking heeft intussen antilichamen”

De antistoffen nemen toe bij alle populaties die Sciensano volgt: gezondheidswerkers, schoolkinderen, schoolpersoneel en de algemene bevolking. De eerste groep - die sinds half januari massaal werd ingeënt - spant de kroon. Eind april hadden 97 procent van de gezondheidswerkers in de Belgische ziekenhuizen en 84,1 procent van de eerstelijnszorgverleners antistoffen tegen het coronavirus.

Tussen december 2020 en begin januari 2021, dus net voor de start van de vaccinatiecampagne, had nog maar 20 procent van de gezondheidswerkers in ziekenhuizen en 15 procent van eerstelijnszorgverleners antistoffen. Eind april kreeg 95 procent van de gezondheidswerkers in ziekenhuizen ten minste één dosis van het vaccin en was 91 procent volledig gevaccineerd. Voor eerstelijnsgezondheidswerkers was dat 96,6 procent en 81,1 procent.

Evolutie

Bij de algemene bevolking, scholieren en schoolpersoneel ligt dat percentage nog gevoelig lager. In de periode februari-april werden voor die groepen gelijkaardige percentages opgetekend van personen met antistoffen: ongeveer één op de vier tot één op de vijf personen heeft al antistoffen tegen het coronavirus.

Voor de evolutie van de aanwezigheid van antistoffen bij de volwassen Belgische bevolking baseert Sciensano zich op de bloedanalyses van Belgische bloeddonoren en de eerste resultaten van een nieuwe SalivaHIS-studie. Uit die laatste blijkt dat in de eerste helft van april 28,9 procent van de volwassen Belgische bevolking antistoffen had tegen het coronavirus. Bij de deelnemers die rapporteerden nog niet-gevaccineerd te zijn, had 19,4 procent antistoffen. Uit de laatste beschikbare analyses van Belgische bloeddonoren begin februari blijkt dat 20,3 procent van de Belgische bloeddonoren antistoffen heeft.

Derde golf

In de scholen zien we een mogelijk effect van de derde golf en het opduiken van nieuwe virusvarianten op de cijfers. In maart had 17,5 procent van de leerlingen en 19,0 procent van het schoolpersoneel in de lagere school en in de eerste graad van het middelbaar onderwijs antistoffen. Dat is voor beide groepen ongeveer 4 procent meer dan tijdens het eerste testmoment dat plaatsvond tussen december 2020 en januari 2021.

Verder laten de resultaten uit het tweede testmoment zien dat leerlingen in de lagere school (17,1 procent) ongeveer evenveel antistoffen hebben als leerlingen in de middelbare school (18,0 procent). Er is wel een statistisch significant verschil tussen schoolpersoneel in de lagere school enerzijds (22,5 procent) en in de middelbare school anderzijds (14,9 procent). Hetzelfde geldt voor het personeel in het lager onderwijs (22,5 procent) en de lagereschoolkinderen (17,1 procent). Er is echter geen statistisch significant verschil tussen het personeel (14,9 procent) en de leerlingen (18,0 procent) in het middelbaar onderwijs.

In een bevraging bij de studie rapporteerde 4 procent van de leerlingen en 11 procent van de personeelsleden een bevestigde infectie met het coronavirus te hebben doorgemaakt. Tien deelnemers (1,5 procent) van het schoolpersoneel kregen een eerste vaccinatiedosis. Bij de leerlingen werd nog niemand gevaccineerd.

