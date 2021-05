Sciensano: “20 tot 25 procent bevolking heeft intussen antilichamen”

De antistoffen nemen toe bij alle populaties die Sciensano volgt: gezondheidswerkers, schoolkinderen, schoolpersoneel en de algemene bevolking. De eerste groep - die sinds half januari massaal werd ingeënt - spant de kroon. Eind april had 97 procent van de gezondheidswerkers in de Belgische ziekenhuizen en 84,1 procent van de eerstelijnszorgverleners antistoffen tegen het coronavirus.

Tussen december 2020 en begin januari 2021, dus net voor de start van de vaccinatiecampagne, had nog maar ongeveer 20 procent van de gezondheidswerkers in ziekenhuizen en 15 procent van eerstelijnszorgverleners antistoffen. Eind april kreeg 95 procent van de gezondheidswerkers in ziekenhuizen ten minste één dosis van het vaccin en was 91 procent volledig gevaccineerd. Voor eerstelijnsgezondheidswerkers was dat respectievelijk 96,6 procent en 81,1 procent.