Schrik niet als u donderdag sms of telefoonoproep krijgt: 225 gemeenten testen BE-Alert

Donderdag testen 225 gemeenten in België het waarschuwingssysteem BE-Alert. Dat meldt het Nationaal Crisiscentrum. Heel wat Belgen zullen die dag bij wijze van test een sms, telefoonoproep of e-mail krijgen.

BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee de overheid burgers kan informeren over een noodsituatie. Het systeem is in heel België actief sinds 2017. De grote meerderheid van Belgische gemeenten neemt deel. Burgers kunnen zich inschrijven via www.be-alert.be. Momenteel zijn al meer dan een miljoen adressen geregistreerd.

Elke eerste donderdag van de maand kan een burgemeester, gouverneur of de minister van Binnenlandse Zaken een testbericht uitsturen via BE-Alert. Komende donderdag is er een grootschalige test gepland waaraan bijna de helft van de aangesloten gemeenten deelneemt.

Een aantal gemeenten en de provincie West-Vlaanderen testen bovendien een locatiegebaseerd alarm. Wie aanwezig is in een van die gemeenten of in West-Vlaanderen zal een testbericht ontvangen. Het maakt daarbij niet uit of u ingeschreven bent of niet.