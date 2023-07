Schriftelijke overeenkomst moet transparantie naar klanten dienstenchequebedrijf vergroten

DE KROONGETUIGEN ▶ Kim De Gelder wilde wraak nemen op de maatschap­pij en richtte daarom bloedbad aan in kinderdag­ver­blijf Fabeltjes­land: “Stemmen gaven mij de opdracht”

Veertien jaar geleden begaat Kim De Gelder één van de gruwelijkste misdaden uit de Belgische geschiedenis. Met de list “ik kom mijn dochter inschrijven” raakt hij binnen in kinderdagverblijf Fabeltjesland in Dendermonde, waar hij brutaal een kinderverzorgster en twee baby’s vermoordt en er nog veel meer verwondt. Later blijkt hij nóg een moord op zijn kerfstok te hebben. Luister hieronder exclusief naar de aflevering van De Kroongetuigen over Kim De Gelder.